भीलवाड़ा में कलाकार बोले, धन्यवाद पत्रिका

भीलवाड़ाPublished: Mar 10, 2024 11:45:32 am Submitted by: Narendra Kumar Verma

Artists said in Bhilwara, thanks patrika भीलवाड़ा शहर में ग्रामीण हाट बाजार में अधर में अटके कला दीर्घा का लोकार्पण जल्द होने पर कलाकारों ने खुशी जताई और कहा कि पत्रिका ने कलाकारों की आवाज बुंलद की तो बंद राह खुल गई।

अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत डांस उत्सव का आयोजन हुआ

धन्यवाद पत्रिका राजस्थान पत्रिका ने भीलवाड़ा शहर एवं जिले में कलाकारों के लिए कला दीर्घा नहीं होने का मुद्दा स्पीक आउट कार्यक्रम में 6 मार्च 24 के अंक में कलाकारों को मिले सरकारी संरक्षण शीर्षक से उठाया था। शहर एवं जिले के प्रमुख कलाकारों ने कार्यक्रम में शहर में कला को बढ़ावा देने के लिए आर्ट गलियारा खुलने की जरूरत बताते हुए कलाकारों के संरक्षण की मांग की थी। ग्रामीण हाट बाजार में अधर में अटके कला दीर्घा का लोकार्पण जल्द होने पर कलाकारों ने खुशी जताई और कहा कि पत्रिका ने कलाकारों की आवाज बुंलद की तो बंद राह खुल गई।

............................

ये बोले दिग्गज

आर्ट गैलेरी के निर्माण से भीलवाड़ा के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब जयपुर, दिल्ली, उदयपुर की तर्ज पर ग्रामीण हाट कला दीर्घा में भी बड़े आयोजन किए जा सकेंगे। इसके लिए पत्रिका धन्यवाद का पात्र है।

- सीमा सांखला, वरिष्ठ चित्रकार

.............

कला दीर्घा के दरवाजे कलाकारों के लिए खुलने एवं प्रदर्शनी लगना बड़ी बात है। फॉक फ्यूजन से बनी कलाकृति और महाराष्ट्र की लोकचित्र शैली वरली एवं फड़ शैली के मिश्रण से ऐक्रेलिक में टेक्चर एवं चटक रंगों का प्रयोग सुखद है।

-दिव्या जैन, युवा चित्रकार

--

भीलवाड़ा के कला क्षेत्र में कला दीर्घा की बड़ी सौगात मिली है। पत्रिका ने कलाकारों की पीड़ा उठाई और दूर हुई। यह सुखद है। कला दीर्घा के निर्माण से बाहर के कलाकार यहां अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। यहां राज्य एवं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी संभव है।

शैफाली राठौड़, टैरो रीडर पढ़ना जारी रखे