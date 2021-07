बीगोद में पुलिस पिटाई से युवक की मौत की जांच एएसपी को

ASP to investigate youth's death due to police beating in Begod बीगोद कस्बे में बुधवार रात पुलिसकर्मियों की पिटाई से बचने के लिए भागते वक्त गिरने से एक युवक की मौत हो गई। एसपी ने समूचे मामले की जांच एएसपी को सौंपी है। पुलिस ने गुरुवार सुबह मांडलगढ़ होस्पिटल में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। शव अभी मांडलगढ़ में ही है।