आधी रात में सोते परिवार के बीच में से गुजरा अजगर

भीलवाड़ा। मकान के बरामदे में रात में सो रहे परिवार के बीच में से अजगर गुजर जाए यह कल्पना कर ही दिल बैठ जाता है। ऐसी घटना गुरुवार रात को भीलवाड़ा जिले के गांव केरिया में हुई। अजगर सोते हुए परिवार जनों के बीच में से गुजर कर कमरे में जाकर बैठ गया। यह याद आते ही आज भी उस परिवार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस परिवार की सूझबूझ से अजगर पकड़ा जा सका। वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ा। At midnight sleep passed among family dragon in Bhilwara

दौलतगढ़। निकट केरीया गांव में गुरुवार रात बस्ती के बीच स्थित एक मकान में देर रात अजगर के घुस जाने से हड़कम्प मच गया। गृह स्वामी गोपाल सिंह ने बताया कि बीती रात को मकान के चौक में वह, पत्नी व पुत्री तीनों सो रहे थे। आधी रात में माता शौच के लिए उठी थी। तभी कमरे में बर्तन गिरने की आवाज आई। उन्होंने कमरे में जाकर लाइट जलाई तो देखा कि निकट ताक में अजगर दिखा। अजगर को देखते ही होश उड़ गए। उन्होंने तुरन्त कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पास में सो रहे परिवार को जगाया। सभी ने कमरे के बाहर बैठकर निगरानी की।

सुबह गांव में अजगर घुसने की खबर पर फैलने पर ग्रामीणों का तांता लग गया। सूचना पर माण्डल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं तथा रेस्क्यू किया। टीम के लाला राम चंद्र प्रकाश ने बताया कि लगभग बारह फीट लम्बे अजगर को पकड कर बनेड़ा के जंगल में छोड़ा गया।