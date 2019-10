खेतों पर काम कर रही महिलाओं पर बरसाई लाठियां

बनेड़ा। भीलवाड़ा जिले के थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव में जमीनी विवाद के पुराने मामले को लेकर बुधवार को खेत पर गई 3 महिलाओं पर हमला कर दिया। बनेड़ा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कर तीनों घायलों को भीलवाड़ा महात्मा गांधी रेफर कर दिया। तीनों घायलों को 108 एम्बुलैंस द्वारा पायलट मुर्शिद खान ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां उपचार जारी है। Attacked on women, treatment of injured continues in Bhilwara

जानकारी के अनुसार चमनपुरा गांव में जमीनी विवाद का मामला दो परिवारों के बीच चल रहा है। एक परिवार की तीन महिलाएं जब बुधवार सुबह खेत पर काम करने गई तो अन्य परिवार के लोगों ने इन 3 महिलाओं पर हमला कर दिया। इससे वे सभी घायल हो गई। घायलों में सीताबाई पति नारायण 50 वर्ष, मंजू पति किशन खटीक 27, सुमित्रा पिता नारायण 20 गंभीर घायल हो गई। गंभीर घायलों को बनेड़ा सामुदायिक हॉस्पिटल लाया गया। बनेड़ा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार कर तीनों घायलों को भीलवाड़ा महात्मा गांधी रेफर कर दिया। तीनों घायलों को 108 एम्बुलैंस द्वारा पायलट मुर्शिद खान ने महात्मा गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां उपचार जारी है। गांव में महिलाओं पर हमला करने की इस घटना से लोगों में रोष है। लोग महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिन्तित हैं।