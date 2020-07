अयोध्या जाएगी भीलवाड़ा के मंदिरों से मिट्टी

भीलवाड़ा। श्री राम जन्म भूमि मंदिर का निर्माण कार्य अयोध्या में पांच अगस्त से शुरु हो रहा है। मन्दिर निर्माण के लिए जिले से प्रत्येक मन्दिर,देवस्थान,शक्ति पीठ से वंदनीय मिट्टी व पवित्र जल अयोध्या भेजा जाएगा। विहिप जिलाध्यक्ष रामप्रकाश बहेडिय़ा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पवित्र मिट्टी व जल समाज के बन्धुओं द्वारा पूजन करके हनुमान चालीसा का पाठ, विजय महामंत्र व श्री राम जय राम जय जय राम व भजनों के साथ सम्पन्न कर भिजवाई जाएगी। Ayodhya will go to soil from the temples of Bhilwara

२५ जुलाई तक भिजवाए मिट्टी

जिला मंत्री विजय ओझा ने प्रत्येक प्रमुख मन्दिर के ट्रस्टी पदाधिकारी व पुजारी से आह्वान किया कि वे अपने मन्दिर की मिट्टी व जल पूजन करके विश्व हिन्दू परिषद कार्यालय संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रैफि क थाने के पास रेलवे फ ाटक पर नाग पंचमी 25 जुलाई तक भिजवाए।

उन्होंने बताया कि इस को लेकर जिले में सभी समाज एवं साधु संतों की जमात के साथ संगठनों का सहयोग लिया जाएगा