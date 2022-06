Bade bandi of MLAs विधायकों की जयपुर में बाड़ेबंदी, भीलवाड़ा में डिनर

राजस्व मंत्री रामलाल जाट और उनकी टीम ने विधायकों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की। रात करीब दस बजे रिसोर्ट पहुंचे विधायकों का जाट और उनके समर्थकों ने शॉल ओढ़ाकर व तिलक लगाकर स्वागत किया। Bade bandi of MLAs in Jaipur, Dinner in Bhilwara

विधायकों के आगमन को देखते हुए रिसोर्ट में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई। बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकें, इसके लिए रात 8 बजे ही रिसोर्ट का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। जानकारों के अनुसार रिसोर्ट में करीब 80 जनों के डिनर की व्यवस्था की गई। यहां डिनर के बाद सभी देर रात उदयपुर के लिए रवाना हो गए। विधायकों में सहाड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी समेत पांच महिला विधायक भी शामिल थी। यहां होटल में पूर्व सभापति ओमप्रकाश नराणीवाल व्यवस्था में जुटे हुए थे, वही पंडित अशोक व्यास ने मंत्रोचार के बीच विधायकों को तिलक लगाया। Bade bandi of MLAs in Jaipur, Dinner in Bhilwara

उधर, जयपुर से विधायकों का काफिला बसों और कार में शाम 5.30 बजे उदयपुर के लिए रवाना हुए थे। मंत्री जाट ने बताया कि काफि ले में शामिल कई विधायकों ने नसीराबाद, बांदनवाड़ा समेत कई जगह डिनर किया। भीलवाड़ा में भी विधायकों के डिनर की व्यवस्था की गई थी। जिनकी इच्छा थी, उन्होंने डिनर लिया। Bade bandi of MLAs in Jaipur, Dinner in Bhilwara