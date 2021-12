lok sabha mp बहेडिय़ा ने लोकसभा में कपड़े पर जीएसटी का मुद्दा उठाया

Bahdia raised the issue of GST on clothes in Lok Sabha सांसद सुभाष चन्द्र बहेडिय़ा ने लोकसभा मे सोमवार को कपड़े पर जीएसटी की बढी हुई दर वापस लेने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 377 के तहत उद्यमियों की पीड़ा सदन को अवगत कराई।

भीलवाड़ा Published: December 06, 2021 11:22:39 pm

Bahdia raised the issue of GST on clothes in Lok Sabha

