बालिका वधू ने बारह साल बाद आवाज उठाई, बाल विवाह निरस्त

Balika Vadhu raised her voice after twelve years, child marriage canceled at bhilwara भीलवाड़ा। महज सात साल की उम्र में मानसी ब्याह दी गई। पति तो अनपढ़ रह गया और वह कालेज में पहुंच गई। बालिग होने पर ससुराल वालों ने ले जाना चाहा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने सामाजिक कार्यकर्ता डा.कृति भारती के जरिए अपने बाल विवाह को भीलवाड़ा के पारिवारिक न्यायालय में चुनौती दी। पारिवारिक न्यायालय ने वाद स्वीकार करते हुए शुक्रवार को मानसी का बाल विवाह निरस्त कर दिया।

शहर के पालड़ी में रहने वाली मानसी की शादी सात साल की उम्र में 2009 में कमालपुरा गांव में कर दी गई थी। उस समय उसके पति की उम्र भी 7 साल ही थी। समय के साथ मानसी पढ़ाई कर कालेज में आ गई। वर्तमान में वह बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, जबकि उसका पति अनपढ़ ही रह गया। इस दौरान ससुराल वाले उसका गौना कराने के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन वह ससुराल जाने को तैयार नहीं हुई। इस पर जाति पंचों और अन्य लोगों ने उस पर दबाव बनाया और धमकियां भी दी। परन्तु मानसी ने अपना निर्णय नहीं बदला।

मानसी अपने बाल विवाह को निरस्त कराने के लिए जोधपुर की सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ.कृति भारती से मिली। भारती अब तक प्रदेश में 43 बाल विवाहों को निरस्त करा चुकी है। भारती ने मानसी की ओर से इस साल मार्च में भीलवाड़ा के पारिवारिक न्यायालय में बाल विवाह को निरस्त करने के लिए वाद दायर किया। इस पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश हरिवल्लभ खत्री ने मानसी के बाल विवाह को निरस्त करने का फैसला सुनाया।

बाल विवाह पीडि़ता मानसी बताती है कि मुझे डॉ.कृति दीदी की मदद से बाल विवाह के वनवास से मुक्ति मिल चुुकी है। मैं बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही हूं। अब आगे पढ़ लिखकर शिक्षिका बनना चाहती हूं।

सारथी ट्रस्ट जोधपुर की मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ.कृति भारती ने बताया कि मानसी के बाल विवाह निरस्त का पारिवारिक न्यायालय भीलवाड़ा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हम अब मानसी के बेहतरीन पुनर्वास के लिए प्रयासरत हैं। Balika Vadhu raised her voice after twelve years, child marriage canceled at bhilwara