किसानों को इन्वेस्टमेन्ट क्रेडिट योजना में कर्ज देगा बैंक

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मनाया स्थापना दिवस भीलवाड़ा। Bank will give loan to farmers under investment credit scheme बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण इन्वेस्टमेन्ट क्रेडिट योजना के तहत किसानों को आसानी से विभिन्न ऋण उपलब्ध करवा रहा है। यह बात शनिवार को बैंक के भीलवाड़ा के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धक वीसी व्यास ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहीं। व्यास ने बताया कि बैंक के स्थापना दिवस पर विभिन्न आयोजन किए। बैंक का एनपीए २ प्रतिशत भी कम है। हालांकि भीलवाड़ा रीजन क

भीलवाड़ा Published: January 02, 2022 08:12:38 pm

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मनाया स्थापना दिवस

भीलवाड़ा।

Bank will give loan to farmers under investment credit scheme बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण इन्वेस्टमेन्ट क्रेडिट योजना के तहत किसानों को आसानी से विभिन्न ऋण उपलब्ध करवा रहा है। यह बात शनिवार को बैंक के भीलवाड़ा के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबन्धक वीसी व्यास ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहीं। व्यास ने बताया कि बैंक के स्थापना दिवस पर विभिन्न आयोजन किए। बैंक का एनपीए २ प्रतिशत भी कम है। हालांकि भीलवाड़ा रीजन के करीब ४५ करोड़ के ऋण बकाया हैं। उनसे वसूली के प्रयास किए जा रहे है। हालांकि कोरोना महामारी के बाद भी ग्राहक समय पर ऋण की किस्ते जमा करा रहे हैं। इसके कारण एनपीए दर २ प्रतिशत से भी कम है। अजमेर व भीलवाड़ा जिले में बैंक की 88 शाखाएं है। बैंक का कुल व्यवसाय मार्च 2021 में 36354 करोड़ था जो वर्तमान में 38,698 करोड़ हो गया है। बैंक की ओर से वर्ष 2020-21 में 310 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। सितम्बर 2021 को समाप्त अद्र्धवर्ष में बैंक का शुद्ध लाभ 211 करोड़ रहा है।

किसानों को इन्वेस्टमेन्ट क्रेडिट योजना में कर्ज देगा बैंक

Bank will give loan to farmers under investment credit scheme व्यास ने बताया कि बैंक ने कोविड़ महामारी में शाखाओं एवं बैंक मित्रों के माध्यम से निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाएं दी गई। अधिकाधिक ग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया गया है। ग्राहकों को कॉन्टैक्ट लैस बैंकिंग के लिए डिजिटल माध्यम से लेनदेन के लिए प्रेरित किया गया है। व्यापारियों, उद्योग धंधों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न योजना में ऋण वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई गयी है।

investment credit बैंक के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम हुए। बैंक की ओर से भीलवाड़ा व अजमेर में जिला स्तरीय एवं सभी शाखाओं में ग्राहक संगोष्ठी तथा रात्रि चौपाल किया गया। किसानों व व्यापारियों को विभिन्न ऋण योजना में आवास, वाहन, व्यक्तिगत ऋण, एसएचजी मुद्रा योजना तथा एसएमई ऋण दिए जा रहे हैं। investment credit उत्कृष्ट सेवा व कार्यों के लिए लगातार छठे वर्ष बैंक को भारतीय बैंक संघ ने टेक्नोलॅजी बैंक ऑफ दे इयर पुरस्कार से सम्मानित किया। अटल पेंशन योजना में उल्लेखनीय कार्यों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में बैंक को 13 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें