छात्रा बनी बापू, निकाली दांडी यात्रा

Bapu became a student, took out Dandi Yatra at bhilwara राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श आम जन तक पहुंचाने और बच्चों में देश भक्ति की भावना जाग्रत करने के लिए गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर की छात्राओं ने बणजारा बस्ती व बापूनगर चौराहा पर लघु नाटिकाओं का मंचन किया।

भीलवाड़ा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श आम जन तक पहुंचाने और बच्चों में देश भक्ति की भावना जाग्रत करने के लिए गुरुवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बापूनगर की छात्राओं ने बणजारा बस्ती व बापूनगर चौराहा पर लघु नाटिकाओं का मंचन किया।

विद्यालय की सांस्कृतिक प्रभारी लक्ष्मी शर्मा के निर्देशन में छात्राएं हिना वैष्णव, साक्षी राजपूत, भावना कुमावत, संतोष यादव, खुशनुमा बानो, रचना धोबी, गंगा सुवालका, रिमझिम, पायल, सोनम कंवर आदि ने बापू के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन किया। इनमें दांडी यात्री, अहिंसा परमोधर्म व स्वतंत्रता दिवस आंदोलन से जुड़े प्रंसग प्रमुख रहे।

संयोजन लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने किया। मंचन के दौरान बणजारा बस्ती के बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व अंग्रेजों के खिलाफ उनके अहिंसात्मक आंदोलन की जानकारी भी दी गई।