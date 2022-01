road accidend in bhilwara सावधान, रफ्तार बन रही मौत का सौदागर

road accidend in bhilwara सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, संभवत: यही कारण है कि जिले में रोजाना सड़क हादसे में एक से अधिक व्यक्ति की जान जा रही है और दो से अधिक घायल हो रहे हैं। जिले में वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2021 में सड़क हादसों व मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ा है। इधर, जिले में हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का चयन होने और अधिकांश ब्लैक स्पॉट की स्थिति में सुधार के प्रशासनिक दावों के बाद भी बड़ी दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं थम सका है।

भीलवाड़ा Updated: January 31, 2022 10:15:56 pm

नरेन्द्र वर्मा, Be careful, speed is becoming a merchant of death भीलवाड़ा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, संभवत: यही कारण है कि जिले में रोजाना सड़क हादसे में एक से अधिक व्यक्ति की जान जा रही है और दो से अधिक घायल हो रहे हैं। जिले में वर्ष 2020 के मुकाबले वर्ष 2021 में सड़क हादसों व मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ा है। इधर, जिले में हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का चयन होने और अधिकांश ब्लैक स्पॉट की स्थिति में सुधार के प्रशासनिक दावों के बाद भी बड़ी दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं थम सका है।

Be careful, speed is becoming a merchant of death

एनएचएआई व स्टेट राज मार्ग से जुड़े कुल नौ सड़क मार्ग जिले से गुजर रहे है। इनमें पांच मार्ग एनएचएआई के नेशनल हाइवे है। जिले के सभी फोरलेन व सिक्सलेन पर वाहनों का दबाव बढऩे के साथ ही यात्री भार भी बढ़ा है, वही कस्बों की हाईवे से जुड़ी लिंक रोड पर भी वाहनों का दबाव वर्ष 2015 के मुकाबले दुगना हुआ है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है।

ब्लैक स्पॉट में नहीं दिख रहा सुधार

जिले में वर्ष 2021 में 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित थे, लेकिन दावा है कि इनमें से 8 ब्लैक स्पॉट का सुधार कर दिया गया, जिनका भी निरीक्षण राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ जयपुर की विशेष टीम ने इसी माह किया है। इस टीम में परिवहन, पुलिस, एनएचएआई, चिकित्सा, पीडब्लूडी एवं एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। टीम के सामने भी जिले में सड़क हादसों का बढ़ता चिंताजनक आंकड़ा सामने आया।

यह मुख्य कारण

दुर्घटनाओं के बाद कारण जानने पहुंचे अधिकारियोंं के सामने आया कि दुर्घटनाओं के पीछे वाहनों की अनियंत्रित गति व मोबाइल पर बात करना प्रमुख है। सिक्सलेन व फोरलेन मार्ग पर तय गति सीमा से अधिक में ही वाहन दौड़ रहे है। इसी प्रकार ओवरटेकिग, विकट मोड, चालक के झपकी आना भी दुर्घटना का कारण बना है।

छह फीसदी दुर्घटना बढ़ी

पुलिस के आंकड़े बताते है कि वर्ष 2021 में 823 दुर्घटना के प्रकरण दर्ज हुए जो कि वर्ष 2020 के 783 से अधिक है। वर्ष में कुल 411 जनों की मौत हुई और708 घायल हुए है। वर्ष 2020 में दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा 380 था। यानि की वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में करीब छह फीसदी अधिक दुर्घटनाएं हुई।

यह बड़ी दुर्घटनाएं

9 फरवरी 2020: बीगोद थाना क्षेत्र में रोडवेज बस व जीप की भीषण भिडंत, मायरा भर कर लौट रहे मंदसौर जिले के ११ जनों की मौत, छह घायल

4 सितम्बर 2020: बिजौलियां थाना क्षेत्र में टे्रलर- वैन भिडंत में नट समाज के सात जनों की मौत

5 दिसम्बर 2020 : जहाजपुर में गोशाला चौराहा पर जीप व ट्रेलर में भिडंत, पांच जनों की मौत

9 मार्च 2021 : गुलाबपुरा में खारी नदी के कंटनेर ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार छह जनों की मौत

14 नवम्बर 2021 : जहाजपुर में कुराडिय़ा के निकट सड़क पर घोड़ी व बैंड का इंतजार कर रहे बारातियों को ट्रक ने कुचला, चार जनों की मौत व चार घायल

03 जनवरी 2022 : रायला थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से राजसमंद के दंपती समेत चार लोगों की मौत

वर्जन,...... जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए थाना पुलिस व संबंधित विभागों की मदद से सामूहिक प्रयास किए जा रहे है। हेलमेट व बेल्ट की उपयोगिता थाना पुलिस चालकों को बता रही है। हाईवे पर नाकाबंदी के साथ गश्त भी लगातार जारी है।

आदर्श सिधू, जिला पुलिस अधीक्षक

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ब्लैक स्पॉट चिंहित किए गए है। एनएचएआई, सार्वजनिक निर्माण विभाग व परिवहन विभाग आदि के प्रयासों से ब्लैक स्पॉट को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाया जा रहा है। हाल ही राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ जयपुर की टीम ने भी जिले से निकल रहे नेशनल हाईवे का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों को जाना है।

- वीरेन्द्र सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें