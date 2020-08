इतना बेहरमी से पीटा की जान ही निकल गई

भीलवाड़ा। सदर थाना क्षेत्र के कोदूकोटा गांव से भैस चुराने आशंका में कुछ लोगों ने एक युवक का अपहरण कर निर्ममता पूर्व पिटाई की। दंबगों से डरे परिजन घायल को राजकीय अस्पताल तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। घटना के बारह दिन बाद घायल युवक की मंगलवार रात मौत हो गई। सदर पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। Been beaten up so badly. jan hi nikl gayi in bhilwara

सदर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर कोदूकोटा निवासी बाबूलाल पुत्र स्व. लादूलाल कीर ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि गत ६ अगस्त को लसाडिय़ा के हीरालाल गुर्जर आदि दोपहर में जीप से कोदूकोटा गांव आए। यहां से आरोपित गण परिवादी के छोटे भाई शंकर कीर (२८) के साथ मारपीट की और उसे जबरन साथ ले गए। इसके बाद उसे लसाडिय़ा के जंगल में ले गए और यहां उसे बेरहमी से पीटा। इसके बाद शंकर वो लुहूलहान हालत में हाथीभाटा क्षेत्र में पटक गए। आरोपित हीरालाल ने फोन कर बताया कि शंकर की हालत खराब हो गई, उसे ले जाओ।

रिपोर्ट में बताया कि हीरालाल के फोन के बाद परिवादी अपने जीजा को लेकर मौके पर गया। यहां शंकर गंभीर अवस्था में मिला। आरोपितों ने उन्हें डरा धमका कर खाली कागजात पर दस्तखत करवा लिए। किसी प्रकार की कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद वो शंकर को कोदूकोटा ले आए और उसका घर पर ही इलाज करवाया। परिवादी के अनुसार शंकर की हालत बिगडऩ पर महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय में १७ अगस्त यानि गुरुवार को भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान शुक्रवार रात को उसने दम तोड़ दिया। भैस मिल गई थी, फिर भी ले गएमारपीट में घायल शंकर की मौत से गुस्साएं परिजन व ग्रामीण शुक्रवार सुबह महात्मा गांधी चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए।

यहां आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। परिजनों का आरोप था कि शंकर बेकसूर था, उस पर लसाडिया से भैस चुराने का जो आरोप लगाया वो गलत था, चोरी गई भैस मिल भी चुकी है। सदर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा चिकित्सालय पहुंचे और समझाइश की। थाना प्रभारी वर्मा ने बताया कि परिवादी बाबूलाल की रिपोर्ट पर लसाडिय़ा निवासी हीरालाल गुर्जर , रामलाल गुर्जर, भगवान लाल व किशन लाल गुर्जर आदि के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।

शरीर पर दर्जनोंं निशान, हाथ-पैर तोड़ दिए

पोस्टमार्टम मेंं शामिल चिकित्सक के अनुसार शंकर को बेहरमी से मारा गया, उसके शरीर पर मारपीट के कई निशान थे, पिटाई से पीठ भी नीली हो चुकी थी। एक पैर व एक हाथ भी टूट चुका था। शंकर की मौत संभवत: अंदरूनी चोट के कारण हुई। लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही होगा।

एक आरोपित का बचाव

आरोप है कि मृतक की मां की तरफ से पुलिस को जो पहली रिपोर्ट दी गई थी, उसमें पांच जनों को नामजद किया गया। इनमे एक आरोपी कोदूकोटा गांव का ही था, लेकिन दूसरी रिपोर्ट जो कि पुलिस ने बाबूलाल की तरफ से ली, उसमें कोदूकोटा गांव के व्यक्ति को नामजद नहीं किया गया।

दहशत के कारण झोला छाप से कराया इलाज

परिजनों ने पुलिस को बताया कि घायल शंकर को लेने भाई व दामाद गया तो उन्हें धमकाया गया और कही भी इलाज कराने या कार्रवाई के लिए जानने पर मारने की धमकी दी गई। आरोपितों के डर से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने घायल शंकर का इलाज घर पर ही झोला छाप डॉक्टर से करवाया और शरीर के आंतरिक हिस्सों में आई चोंट को पकड़ नहीं पाया।

नहीं बख्शें जाएंगे आरोपित

पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर दरिया ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। भैस चोरी के मामले को लेकर मृतक का अपहरण की स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई,अनुसंधान के दौरान सभी तथ्यों की जांच की जाएगी। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।