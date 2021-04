बेनीवाल भाजपा व कांग्रेस पर बरसे, डीजे रोका

Beniwal lashed out at BJP and Congress, DJ stopped सहाड़ा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी [रालोपा] प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में पार्टी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरूवार शाम कस्बे में जनसभा की और रोड शो निकाला। रोड शो में चल रहा डीजे को पुलिस ने रोक लिया तो इसके विरोध में राजसमंद से पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद खटाणा के साथ कई कार्यकर्ता गंगापुर थाने के बाहर बैठ गए। बाद में समझाइश के बाद कार्यकर्ता वहां से हटे।