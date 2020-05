भीलवाड़ा भाजपा ने आखिर वो कर दिया, जो नहीं चाहते है मोदी

भाजपा जिला कार्यालय गुरुवार दोपहर रमेश चन्द्र व्यास नगर के ई सेक्टर में नए भवन में स्थानांतरित हो गया। सांसद सुभाष चंद्र बहेडिय़ा व जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने मोली बंधन खोल कर नए कार्यालय का शुभारम्भ किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में भले ही भाजपा ने स्वतंत्रता सेनानी दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें याद किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सोशल डिस्टेसिंग के आह्वान को भूल गई Bhilwara BJP has finally done what Modi does not want