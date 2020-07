जनता की सेवा की तो भीलवाड़ा कलक्टर को मिला पिता की सेवा का मौका

कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल के हीरो के रूप में देश में उभरे जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट को जनता की सेवा के प्रति समर्पित रहने पर राज्य सरकार ने पिता की सेवा का मौका दिया है। सरकार ने उनकी नियुक्ति घर में ही यानि उदयपुर में आयुक्त देवास्थान पद पर करके दिया है। भट्ट के पिता की लम्बे समय से स्वास्थ्य खराब है और वो कोरोना काल से पहले ही उदयपुर में नियुक्ति की मांग सरकार से कर रहे थे Bhilwara Collector got opportunity to serve his father if he served the public