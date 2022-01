शेट्टी ने ली शरण, फिर फरारी में फौजी को दिया हरियाणा में आश्रय

Bhilwara Crime जिले में दो सिपाहियों की हत्या करने वाले राजू फौजी को हथियार सप्लाई करने के आरोप में नागौर जिला कारागार से गिरफ्तार हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टरर संदीप उर्फ शेट्टी को मंगलवार को कोटड़ी स्थित न्यायिक मजिस्टे्रट के समक्ष पेश किया गया।

Bhilwara Crime जिले में दो सिपाहियों की हत्या करने वाले राजू फौजी को हथियार सप्लाई करने के आरोप में नागौर जिला कारागार से गिरफ्तार हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टरर संदीप उर्फ शेट्टी को मंगलवार को कोटड़ी स्थित न्यायिक मजिस्टे्रट के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे चार दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेज दिया। Bhilwara Crime

