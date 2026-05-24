भीलवाड़ा: बूढ़े मां-बाप और 4 बच्चों के इकलौते सहारे की थमी सांसें, 2 भाइयों की पहले ही हो चुकी मौत, घर में मचा कोहराम

मांडल (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा मार्ग पर ओवरब्रिज के निकट स्थित कंचन फैक्ट्री में शनिवार दोपहर कार्य के दौरान श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मौत के बाद भड़के परिजनों और साथी श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। शनिवार देर रात तक बड़ी संख्या में श्रमिक-परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। इससे माहौल गरमाया गया और फैक्ट्री छावनी में तब्दील हो गई।