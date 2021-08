भीलवाड़ा हाईवे हुआ सिक्सलेन, टोल 25 फीसदी महंगा

Bhilwara Highway becomes six lane, toll 25 percent more expensive जिले से गुजर रहे गुलाबपुरा-चित्तौडग़ढ़ फोरलेन मार्ग सिक्सलेन में तब्दील हो गया। इसके साथ ही सिक्सलेन से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब टोल प्लाजा पर फोरलेन का नहीं वरन सिक्सलेन का टोल चुकाना होगा। जोकि 25 फीसदी महंगा होगा।