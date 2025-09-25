भीलवाड़ा में मासूम के साथ बर्बरता मामला: क्या कोई इतना निर्दयी और निर्मम हो सकता है? जानें क्या बोलीं ये महिलाएं

भीलवाड़ा: भीलवाड़ा जिले के बिजौलियां क्षेत्र में 15 दिन के मासूम के साथ हुई बर्बरता की खबर ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। मासूम के शरीर पर घाव और फेवीक्विक से चिपके होंठों का दृश्य जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई। इस हृदय विदारक घटना ने रिश्तों की पवित्रता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
महात्मा गांधी अस्पताल की मातृ एवं शिशु इकाई के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती नवजात को देखने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अनामिका सोनी ने इस घटना पर अपनी गहरी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक अपराध नहीं, यह मानवता का सबसे क्रूर चेहरा है। एक 15 दिन का मासूम, जिसने दुनिया में ठीक से आंखें भी नहीं खोली थीं, उसे इतनी निर्दयता से मारने का प्रयास करना, यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता।
अनामिका ने नम आंखों से कहा, जब मैंने राजस्थान पत्रिका में खबर पढ़ी और मासूम की तस्वीर देखी तो मेरा दिल फट गया। मेरा मन रोने लगा, मेरा मातृत्व का भाव हिल गया। यह सोचने पर भी घिन आती है कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है?
अनामिका सोनी ने मांग की है कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और उन्हें ऐसी कड़ी सजा मिले जो एक मिसाल बन जाए। जब तक ऐसे अपराधियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।
इस मासूम को इंसाफ मिलना ही चाहिए। यह घटना पूरे प्रदेश के लोगों के मन में एक गहरा दर्द और आक्रोश भर रही है। हर कोई इस मासूम के लिए न्याय की मांग कर रहा है और ऐसी बर्बरता पर गहरा दुख व्यक्त कर रहा है।
मां, जहां धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप मानी जाती है। मंगलवार को पत्थर दिल मां की घटना को पढ़कर अंतर्मन को गहरी चोट पहुंची। मन को झकझोर देने वाली इस घटना से कुछ क्षण यह विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या कोई मां, इतनी निर्दयी और निर्मम भी हो सकती है, जो अपने शरीर के एक अंश को इतनी क्रूरता के साथ, तपती धूप में, पत्थरों के बीच पत्थर बनकर छोड़ सकती है। ये न सिर्फ नारी जगत, अपितु पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है।
मैं, इस घटना को पढ़कर स्तब्ध व नि:शब्द हूं। क्रूरता की ये चरम पराकाष्ठा निश्चित ही मानव सभ्यता के नैतिक पतन के अंतिम सोपान को दर्शाता है। सभ्य समाज में इस तरह का कृत्य किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।
-उर्मिला जोशी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुभाषनगर नगर
ऐसी घटना ने अंदर तक झकंझोर दिया कि कोई मां ऐसी भी हो सकती है? जो अपने बच्चों को इस तरह से मरने के लिए पत्थरों में फेंक दे। ऐसी मां को जरूर सजा मिलनी चाहिए। सजा से ही वह समझ पाएंगे कि किसी बच्चे को मारने की क्या सजा होती है।
-आशा रामावत, अध्यक्ष, विश्वास फाउंडेशन
हमारी पहली जिम्मेदारी शिशु की सुरक्षा है। इस प्रकार के गलत सलूक के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी बच्चे के साथ ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे लोगों को बेनकाब करे।
-दीपा सिसोदिया, अध्यक्ष, जैन संगिनी भीलवाड़ा स्पार्क
बिजौलियां के मासूम को क्रूरता पूर्वक तरीके से प्रताड़ित कर मरने के लिए लावारिस हालात में छोड़ जाना मौजूदा सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आधुनिकता की चकाचौंध में गुम होती हमारी भारतीय संस्कृति को भी बचाए रखने और संभालने की जरूरत है।
-किरण बाफना, राष्ट्रीय महिला महामंत्री, अखिल भारतीय जैन संस्कार