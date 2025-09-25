भीलवाड़ा में मासूम के साथ बर्बरता मामला: क्या कोई इतना निर्दयी और निर्मम हो सकता है? जानें क्या बोलीं ये महिलाएं



मां, जहां धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप मानी जाती है। मंगलवार को पत्थर दिल मां की घटना को पढ़कर अंतर्मन को गहरी चोट पहुंची। मन को झकझोर देने वाली इस घटना से कुछ क्षण यह विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या कोई मां, इतनी निर्दयी और निर्मम भी हो सकती है, जो अपने शरीर के एक अंश को इतनी क्रूरता के साथ, तपती धूप में, पत्थरों के बीच पत्थर बनकर छोड़ सकती है। ये न सिर्फ नारी जगत, अपितु पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है।