Bhilwara Irrigation Department बजट के नाम पर ठनठन, कैसे होगी गोवटा की मरम्मत

मानसून काल में जिले में सबसे पहले भरने वाले गोवटा बांध को मरम्मत की दरकार है। बांध का पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आ रहा बल्कि सिंचाई के साथ पर्यटकों की भी पहली पसंद बना है। इसके बावजूद भी देखरेख से जल संसाधन विभाग ने मुंह मोड़ रखा है। इसके जीर्णोद्वार के लिए बजट की आवश्यकता है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020 -21 के बजट में मरम्मत को लेकर बजट की घोषणा की थी लेकिन अब तक इसकी मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया।

