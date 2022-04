Bhilwara Irrigation Department सबक नहीं लिया, चार करोड़ खर्च के बाद भी नागदी की दुर्दुशा

Bhilwara Irrigation Department क्षेत्र का सबसे बड़ा नागदी बांध अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। छह साल पूर्व जहाजपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि के दौरान बांध की पाल का एक हिस्सा टूटने के अंदेशे मात्र से प्रशासन और जल संसाधन विभाग की सांस फूल गई थी। तब रेत के कट्टे जैसे जुगाड़ से पाल बचाई।

महावीर पुरी क्षेत्र का सबसे बड़ा नागदी बांध अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। छह साल पूर्व जहाजपुर क्षेत्र में अतिवृष्टि के दौरान बांध की पाल का एक हिस्सा टूटने के अंदेशे मात्र से प्रशासन और जल संसाधन विभाग की सांस फूल गई थी। तब रेत के कट्टे जैसे जुगाड़ से पाल बचाई। उसके बाद चार करोड़ रुपए बांध और नहर की मरम्मत पर खर्च किए लेकिन बांध दुर्दशा से बाहर नहीं निकल पाया। बांध का आधा-अधूरा निर्माण कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। हादसों को आमंत्रण भी दे रहा है।

Lessons not taken, the plight of Nagdi even after spending four crores