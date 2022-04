Bhilwara Irrigation Department अनहोनी तो टल गई, सबक नहीं ले पाए जिम्मेदार

Bhilwara Irrigation Department पिछले डेढ़ दशक में यह घटना महज उदाहरण है। मानसून सत्र के दौरान तालाब और बांध में रिसाव आम बात है। पंचायत के अधीन कई तालाब लापरवाही के कारण ग्रामीणों के लिए आफत बन गए। गनीमत रही जनहानि नहीं हुई लेकिन जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया।

Published: April 15, 2022 11:02:33 am

Bhilwara Irrigation Department आकाश माथुर. पिछले डेढ़ दशक में यह घटना महज उदाहरण है। मानसून सत्र के दौरान तालाब और बांध में रिसाव आम बात है। पंचायत के अधीन कई तालाब लापरवाही के कारण ग्रामीणों के लिए आफत बन गए। गनीमत रही जनहानि नहीं हुई लेकिन जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। लापरवाही का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जल संसाधन विभाग मानसून के आगाज से पहले जलाशयों पर महज रेत के कटटे और नाव पहुंचा इतिश्री कर लेता है।Bhilwara Irrigation Department

