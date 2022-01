Bhilwara Jail बंदियों और जेलकर्मियों को मिलेगी ताजी आबोहवा

Bhilwara Jail जिला कारागार में नौ लाख रुपए खर्च करके बनाया जा रहा पार्कभीलवाड़ा. जिला कारागार भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगा। इसके लिए जेल परिसर में नौ लाख रुपए खर्च कर पार्क का निर्माण करवाया जा रहा।

Published: January 13, 2022 11:06:48 am

Prisoners and jail workers will get fresh climate