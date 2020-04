भीलवाड़ा मंडी में १५ से लौटेगी फिर रौनक

नरेन्द्र वर्मा

भीलवाड़ा। किसानों के लिए राहत भरी खबर ये है कि जिले में कृषि उपज मंडी के अधीन सभी पांच मंडी १५ अप्रेल से खुलने जा रही है। मंडी खुलने से जिले की सबसे बड़ी भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी समिति में भी कृषि जिंसों की आवक शुरू हो जाएगी। corona in bhilwara

भीलवाड़ा शहर में कफ्र्यू लगाए जाने के बाद अभी भीलवाड़ा मंडी २० मार्च से कारोबार ठप है और सन्नाटा पसरा हुआ है। खास कर उन किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है, जिनकी फसल कट कर खेत-खलिहानों से लेकर घर में पड़ी हुई है। लाक डाउन के कारण किसान अपनी उपज का सौदा तक मंडी में जा कर तय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि भीलवाड़ा मंडी में १५ अप्रेल से फिर नीलामी कारोबार शुरू होने के साथ मंडी थोक व फुटकर विक्रेताओं के लिए खुल जाएगा।

भीलवाड़ा मंडी सचिव महिपाल सिंह ने बताया कि सरकार ने किसानों व मंडी कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। १५ अप्रेल से मंडी में फिर कृषि जिंसों का कारोबार शुरू करने के लिए मंडी व्यवसायियों व किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जा रही है। जिले में पांच मंडी है, इनमें भीलवाड़ा, मांडलगढ़, बिजौलियां, गंगापुर व शाहपुरा मंडी शामिल है। मंडी में कृषिं जिसंों की आवक व कोरोबार का समय तय किया जा रहा है, प्रयास है कि सुबह १० से शाम ४ बजे तक मंडी खुली रहीे। इस अवधि में किसान, हमाल एवं व्यापारियों को अलग अलग समय में बुलाया जाएगा,ताकि व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन किसानों को सीमित संख्या में बुलाया जाएगा, सोशल डिस्टेसिंग की सख्ती से पालन होगी और सेनेटाइजर भी होगा।

