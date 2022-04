Bhilwara Politics विधायक का आरोप, अनैतिक कार्य जोरों पर, अधिकारियों को बंधी लेने से मतलब

Bhilwara Politics माण्डलगढ़ विधायक गोपाल खण्डेलवाल ने बुधवार को इलाके में चल रहे अनैतिक कामों को लेकर आवाज मुखर की। उनका कहना था कि कस्बे में सट्टा, जुआ, देह व्यापार, मादक पदार्थ, बजरी और सेंड स्टोन का अवैध खनन चरम पर है लेकिन सम्बंधित अधिकारियों को मौके पर सिर्फ बंधी लेने से मतलब है।

खण्डेलवाल बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए।

