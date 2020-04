भीलवाड़ा बोला हमने जीती कोरोना की जंग

वैश्विक कोरोना महामारी के खिलाफ भीलवाड़ा बड़ी जंग जीतने के करीब है। ये जीत टीम वर्क का नतीजा है। सबसे बड़ी एवं राहत भरी खबर ये है कि जिले में २८ में से २७ कोरोना पॉजिटिव की तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। यानि सब कुछ सामान्य रहा तो पॉजिटिव आइसोलेशन से स्टेप डाउन आइेसोलेशन वार्ड में आने के बाद तीनों रोगियों के भी जल्द घर रवाना होने की संभावना बढ़ जाएगी। Bhilwara said that we won the battle of Corona