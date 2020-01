भीलवाड़ा 50 देशों को बेचता है कॉटन यार्न

भीलवाड़ा।

Cotton yarn exports to more than 50 countries वस्त्रनगरी से बांग्लादेश समेत 50 से अधिक देशों में कॉटन यार्न (सूती धागा) निर्यात किया जा रहा है। यहां नितिन स्पिनर्स, सुदिवा, लग्नम तथा आरएसडब्ल्यूएम मिलांज आदि मुख्य रूप से कॉटन यार्न बना रही हैं। कंचन इण्डिया लिमिटेड, संगम ग्रुप सहित अन्य मिलें खुद के लिए कॉटन तैयार कर रही है। दोनों मिलें कॉटन यार्न का उपयोग डेनिम के लिए कर रही है। निर्यात नीति में परिवर्तन के बाद कुछ वर्ष पूर्व कॉटन व पीवी यार्न निर्यात में गिरावट आई थी लेकिन उद्यमियों ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मिस्त्र, तुर्की आदि के बाजार विकसित कर गिरावट दूर की। नितिन स्पिनर्स 50 से अधिक देशों को सूती धागा निर्यात कर रहा है। सुदिवा स्पिनर्स, कंचन इण्डिया, संगम इण्डिया, आरएसडब्ल्यूएम सहित अन्य इकाइयों ने सुधार करते 1150 करोड़ से अधिक का माल निर्यात किया, जो गत वर्ष के मुकाबले अधिक है।

Cotton yarn exports to more than 50 countries भीलवाड़ा में करीब 1.30 लाख टन कॉटन यार्न का उत्पादन होता है। इसमें 80 प्रतिशत का निर्यात हो रहा है। पीवी यार्न के निर्यात में आरएसडब्ल्यूएम देश का प्रमुख निर्यातक है। कम्पनी 70 से अधिक देशों को यार्न निर्यात कर रही है। बांसवाडा सिंटेक्स, संगम इण्डिया, कंचन इण्डिया ने भी निर्यात बढ़ाया है। पीवी यार्न का 1800 करोड़ का निर्यात हुआ है। भीलवाड़ा में देश के प्रमुख ब्राण्डेड कपड़ा रेमण्ड, सियाराम, विमल, ग्वालियर भी बन रहा है। हर वर्ष 95 से 100 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन हो रहा है। बड़ी कम्पनियां ने 700 करोड़ एवं पावरलूम सेक्टर की इकाइयां ने 450 करोड़ कपड़ा निर्यात किया है।

स्पिनिंग उद्योगों में लगे आधुनिक मशीनें

भीलवाड़ा की स्पिनिंग इकाइयों ने आधुनिक मशीनें लगाई है। गुणवत्ता पर जोर है। यहां के यार्न की अच्‍छी मांग है। इसके चलते कुछ इकाइयां विस्‍तार कर रही है।

आर के जैन, महासचिव, मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स भीलवाड़ा