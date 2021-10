पत्रिका ने आवाज उठाई तो भीलवाड़ा यूआईडी सीएम आवास में नहीं कर सकी गड़बड़

Bhilwara UID could not mess with CM residence if the Patrika raised नेहरू विहार मुख्यमंत्री जनआवास योजना का नक्शा बदलने के निर्माण एजेंसी के आवेदन को नगर विकास न्यास ने खारिज कर दिया। निर्माण एजेंसी को अब वर्क आर्डर के दौरान जारी हुए नक्शे के आधार पर ही कॉलोनी में निर्माण कार्य कराना होगा।