भीलवाड़ा यूआईटी ने कोलोनाइजर पर कर दी चार करोड़ की मेहरबानी

अभियंताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई एवं विवाद में घिरे नगर विकास न्यास में राजमाता विजयराजे सिंधिया औद्योगिक नगर के निरस्त होने के बावजूद यहां के लिए आवंटित चार करोड़ रुपए की राशि एक कॉलोनाइजर के कृषि योजना क्षेत्र स्थित कॉलोनी में नियम विरूद्ध खर्च करने का बड़ा मामला सामने आया है।