भीलवाड़ा यूआईटी की बैंकों पर मेहरबानी

Bhilwara UIT is kind to the banks नगर विकास न्यास में इस बार बैंकों पर मेहरबानी की चर्चा जोरों पर है। न्यास ने जमा पूंजी के मुकाबले 21 बैंक की 20 शाखाओं में खाते खुलवा रखे है, जो कि सर्वाधिक है, इनमें कई बैंक शाखाएं तो ऐसी है, जो कि राष्ट्रीयकृत या जानी-मानी नहीं है, इसके बावजूद इनमें खाते खुलवा कर न्यास उन पर मेहरबानी किए हुए है।