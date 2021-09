यूआईटी अब दो से प्रशासन शहरों के संग

Bhilwara UIT now with two administration cities नगर विकास न्यास ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए शिविर दो अक्टूबर से आयोजित होंगे। इससे पूर्व 15 सितम्बर से 25 सितम्बर तक न्यास परिसर में ही प्री केम्प होंगे।



भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए शिविर दो अक्टूबर से आयोजित होंगे। शिविरों के आयोजन की तैयारियां कर ली गई है। इससे पूर्व 15 सितम्बर से 25 सितम्बर तक न्यास परिसर में ही प्री केम्प होंगे। Bhilwara UIT now with two administration cities

न्यास सचिव अजय कुमार आर्य ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के लिए अक्टूबर व नवम्बर माह के शिविर के तिथि तय कर ली है। सभी शिविर न्यास परिसर में ही सुबह दस बजे से शाम छह बजे बजे तक होंगे। पहला शिविर दो अक्टूबर को न्यास की पेरा फेरी के गांव पांसल के लिए लगाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान न्यास की अधिकृत कॉलोनियों पेराफेरी के गांवों के पट्टे जारी हो सकेंगे। इसी प्रकार भूमि रूपांतरण, नियमन आदि राजस्व कार्यों का भी निस्तारण शिविर में होगा। Bhilwara UIT now with two administration cities



खेम सिंह बने नए डीटीपी

नगर विकास न्यास का उपनगर नियोजक पद शुक्रवार दोपहर नगर परिषद से आए खेम सिंह शेखावत ने संभाल लिया। नगरीय विकास विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश के कई उपनगर नियोजक के तबादलें किए थे। आदेश के तहत न्यास उपनगर नियोजक अनुपम शर्मा का तबादला कोटा यूआईटी में हुआ है।