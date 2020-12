भीलवाड़ा यूआईटी में निर्माण कार्यों के बदले घूस के खेल का राजफाश

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में निर्माण कार्यों की स्वीकृति के साथ ही बिलों की भुगतान राशि के बदले घूस लेने के हो रहे बड़े खेल का एसीबी की जयपुर व टोंक ग्रामीण की टीमों ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई कर राजफाश किया। एसीबी टीमों ने सुबह न्यास के तीन बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक लाख रुपए की घूस में ली राशि बरामद की। Bhilwara UIT's rule of bribe game in lieu of construction works