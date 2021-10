भीलवाड़ा यूआईटी गोद देगी पार्क, श्रेष्ठ पार्क होगा सम्मानित

Bhilwara UIT will adopt park, best park will be honored नगर विकास न्यास शहर के पार्क अब मोहल्ला कमेटियां एवं कॉलोनी विकास समितियों को गोद देगा। लोगों को पार्क के रखरखाव के प्रति उत्साहित करने के लिए न्यास तीन श्रेष्ठ पार्क का चयन कर समिति को नकद पुरस्कार से भी सम्मानित करेगा।