Bhilwara UIT भीलवाड़ा यूआईटी शहर की लेगी सुध

जिला कलक्टर एवं नगर विकास न्यास प्रशासक आशीष मोदी की अध्यक्षता में आयोजित न्यास बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पुराने प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें कई प्रस्ताव मंजूर भी हुए। न्यास के अधीन हो रहे बिजली कार्यों को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब किया।

बैठक में जोनल प्लान, सांगानेर हाईलेबल ब्रिज तथा जोधडास व कोठारी पुलिया के निर्माण कार्य पर चर्चा हुई। न्यास सचिव अजय आर्य ने न्यास की विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में अधीक्षण अभियंता संजय माथुर, अधिशासी अभियंता रविश श्रीवास्तव, उपनगर नियोजक खेमसिंह आदि मौजूद थे।

माथुर का तबादला, नुवाल एपीओ स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर अधीक्षण अभियंता संजय माथुर का तबादला रूडिप में कर दिया। उनके स्थान पर जयपुर से विनीत कुमार सक्सेना को लगाया। सक्सेना ने कार्यभार संभाल लिया है। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता पवन नुवाल को आदेश की प्रतीक्षा में रखा है।