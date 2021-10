बड़ा अस्पताल, फिर भी कहां खड़ा करें वाहन

Big hospital, yet where to park the vehicle at bhilwara भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय का साइकिल स्टैंड कोरोना के बाद अब डेगूं की दस्तक देने से छोड़ा पड़ गया है। यहां वाहन की पार्किग की क्षमता सौ है, लेकिन दो सौ से अधिक वाहन रोजाना होते है। वही इतने ही वाहन समूचे चिकित्सालय परिसर में इधर-उधर खड़े नजर आते है।

भीलवाड़ा । जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय का साइकिल स्टैंड कोरोना के बाद अब डेगूं की दस्तक देने से छोड़ा पड़ गया है। यहां वाहन की पार्किग की क्षमता सौ है, लेकिन दो सौ से अधिक वाहन रोजाना होते है। वही इतने ही वाहन समूचे चिकित्सालय परिसर में इधर-उधर खड़े नजर आते है। पर्याप्त पार्किग सुविधा नहीं होने से चिकित्सालय का नोन पार्किग जोन भी पार्किग स्थल बना हुआ है।

महात्मा गांधी चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, गत दस साल में चिकित्सकों की संख्या पांच गुनी बढ़ गई है। नर्सिग स्टाफ की संख्या में भी बढ़ोतरी है। मेडिकल कॉलेज खुलने से यहां के तीन सौ से अधिक विद्यार्थी भी यहां नियमित रूप से सीखने आते है। कोरोना संकट काल से यहां मरीजों की संख्या भी कही गुणा बढ़ गई है। कोरोना से हालात सुधरे तो अब डेगूं व वायरल बुखार ने यहां भीड़ बढ़ा रखी है।

नहीं दे रहा कोई ध्यान

चिकित्सालय की तमाम सुविधाओं व व्यवस्थाओं को लेकर योजनाएं बन रही एवं उधड़ रही है, लेकिन यहां स्थित साइकिल स्टैंड पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। साइकिल स्टैंड आज भी दस साल पुरानी जगह में छोटे स्थान पर सिमटा हुआ है। यहां सौ वाहनों की पार्किग की व्यवस्था है, लेकिन यहां दो सौ वाहन तो केवल चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्सिग कर्मी, विद्यार्थियों के ही पार्क होते है, यह सुविधा निशुल्क है।

सालाना बीस लाख का ठेका

चिकित्सालय प्रबंधन ने सालाना बीस लाख रुपए की लागत में यह साइकिल स्टैंड रखरखाव के लिए एक स्थानीय एजेंसी को दे रखा है। यहां वाहनों पर नजर रखने के लिए सीसी कैमरे भी लगे हंै। वहीं साइकिल स्टैंड से मोटी कमाई के बावजूद साइकिल स्टैंड की सुविधाओं की सुध नहीं ली जा रही है। इससे लोगों को वाहन खड़े करने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है।

वाहन हो रहे चोरी

स्टैंड के अलावा अन्यंत्र वाहन पार्किग करने पर चोरी की वारदातें भी बढ़ी है। यहां तीन साल में ३८ वाहन चोरी हो चुके हैं। दूसरी तरफ वाहनों को अव्यवस्थित तरीके से जहां जगह मिली वही खड़ा करने से चालक व स्टैंड के कर्मी भी किराए को लेकर आपस में उलझते नजर आते है।

पार्किग सुधरें तो व्यवस्था बनें

विभिन्न संगठनों का कहना है कि मौजूदा पार्किग स्थल के आसपास पर्याप्त जगह होने के बावजूद साइकिल स्टैंड का विस्तार नहीं किया जा रहा है। चिकित्सालय प्रशासन को समीपवर्ती गांधी पार्क का कुछ हिस्सा पार्क के लिए आरक्षित कर लेना चाहिए। इससे लोगों के वाहन सुरक्षित पार्किग हो सकेंगे।

व्यवस्था में सुधार जरूरी

एमजीएच में साइकिल स्टैंड की सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। इससे वाहन सुरक्षित रह सकेंगे एवं चिकित्सालय परिसर में वाहन पार्किग व्यवस्था की सुधरेगी।

विठ्ठलशंकर अवस्थी, विधायक