भीलवाड़ा में दुर्लभ पक्षी पर दूरबीन से रहेगी नजर

भीलवाड़ा। जलधारा विकास संस्थान एवं विभिन्न संस्थाओं के सानिध्य में भीलवाड़ा पक्षी महोत्सव 2020 का आयोजन मंगलवार को कोटड़ी तहसील के चावंडिया तालाब पर होगा। यहां देश- विदेश से सर्दी की छुट्टी बिताने आए दुर्लभ पक्षियों को दूरबीन से लोग निहार सकेंगे।



अध्यक्ष महेश नवहाल ने बताया कि इस पक्षी महोत्सव में राजस्थान के प्रमुख पक्षी विशेषज्ञ, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, फ ोटोग्राफ र शिरकत करेंगे। मंगलवार सुबह ८ से १० बजे तक चांवडिया तालाब पर पक्षी दर्शन कार्यक्रम होगा, जिसमें एक्सपर्ट पक्षियों की विशेषता से परिचित कराएंगे। Binoculars will be monitored on rare bird in Bhilwara

जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं वन विभाग के तत्वावधान में प्राणी शास्त्र विभाग माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय एवं प्राणी शास्त्र विभाग सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय के सहभागिता से जिंदल सॉ लिमिटेड के प्रायोजन में आयोजन स्थल पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जिसमें स्पॉट पेंटिंग, स्पोर्ट फ ोटोग्राफ ी, पक्षी पहचानो प्रतियोगिता एवं फेस बर्ड पेंटिंग टैटू है।

इस आयोजन के बाद सुबह 10.15 बजे चावंडिया ग्राम के राजकीय विद्यालय में पक्षी संरक्षण वार्ता आयोजित होगी। इसमें पक्षीविद् ग्रामवासियों से रूबरू होकर इन पक्षियों के संरक्षण की दिशा में और क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। दोपहर दो बजे सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय महाविद्यालय में पक्षी फ ोटो प्रदर्शनी एवं पक्षी डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन होगा। डाक टिकट प्रदर्शनी पक्षी डाक टिकट प्रदर्शनी भीलवाड़ा की नवोदित डाक टिकट संग्रह कर्ता रिद्म एवं रिमझिम पोरवाल की डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। bhilwara bird fesival

महाविद्यालय के सभागार में पक्षी संरक्षण कार्यशाला आयोजित होगी। जिसमें बर्ड एक्सपर्ट अपने प्रेजेंटेशन देंगे। पक्षी संरक्षण की दिशा में जिले में विभिन्न जलाशयों पर संरक्षण दिशा में किए जाने वाले कार्यों को लेकर एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिया जाएगा। आयोजन को लेकर बड़ा उत्साह बना हुआ है।

चावंडिया गांव के स्कूली छात्रों ने तालाब की सफ ाई की और बिखरे हुए कचरे को उठाया व प्लास्टिक आदि चीजों को हटाया। तालाब पर इस आयोजन को लेकर ग्राम वासियों में भी उत्साह बना हुआ है।

चावंडिया गांव में होने वाले आयोजन की व्यवस्था का दायित्व पक्षी संरक्षण दल के अध्यक्ष शुभम ओझा को दिया गया है । पक्षी संरक्षण वार्ता आयोजन की प्रमुख उषा लाहोटी को बनाया गया है। डाक टिकट प्रदर्शनी की व्यवस्था सद्दीक मोहम्मद मंसूरी देखेंगे । पक्षी संरक्षण कार्यशाला की प्रमुख ज्योति आयोजन का संयोजन करेगी। बस व्यवस्था आरके जैन देखेंगे। एक्सपर्ट समन्वय का काम भंवर लाल बारेठ व अनुग्रह लोहिया देख रहे है। पक्षी महोत्सव को लेकर चावंडिया तालाब पर पक्षी दर्शकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सब से अपेक्षा की गई है कि वह पक्षी दर्शन में