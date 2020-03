भीलवाड़ा।

बैण्डबाजों के दिव्यघौष, ढौल एवं नगाडों की ध्वनि के साथ दिगम्बर जैन समाज ने मंगलवार सुबह प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक महोत्सव मनाया। आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश गोधा ने बताया कि सुबह सवा पांच बजे प्रभातफेरी निकाली गई। यह आरके कॉलोनी के विभिन्न मार्गो से होकर तरणताल के सामने स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर पहुंची। सुबह साढ़े छह बजे नित्य अभिषेक के बाद, 108 मंत्रों सहित स्वर्ण कलशों से तिलोकचन्द, अशोक गंगवाल ने आदिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक किया गया। विधिनायक प्रतिमा पर सुशीलकुमार, आत्मप्रकाश लुहाडिया, प्राचीन प्राषाण प्रतिमा पर सतपाल, विकास पाटनी ने शांतिधारा की।

सचिव अजय बाकलीवाल ने बताया कि आदिनाथ भगवान जन्म कल्याणक मनाने के लिए जनसमुह मंदिर में उमड पडा। भक्ति भाव से अभिषेक एवं महामस्तकाभिषेक के बाद शांतिधारा की गई। आदिनाथ भगवान के साथ अन्य प्रतिमाओं पर नेमीचन्द सोनी, शांतिलाल गदिया, सुरेश लुहाडिया, कैलाश सोनी, दिनेश बज, अजित अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल ने शांतिधारा की। इस अवसर पर मंदिर मेें विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तामर मण्डल विधान पर 48 श्रीफल चढाकर श्रावकों ने पूजा की। विधान से पूर्व डॉ किरण जैन ने मुख्य कलश, उषा गोधा, चन्दा ठोलिया, मंजु शाह, पुनम कोठारी ने कलश स्थापित किए। पूजा में राजकुमार अग्रवाल, सुरेश गदिया, कैलाश पाटनी, लादूलाल शाह, सनतकुमार पाटनी, वीणा मंगल, पुजा लुहाडिया, ममता शाह सहित सैकडों श्रावको ने हिस्सा लिया। शाम को भक्तामर आरती विपिन, रांगाश सेठी के साथ मनोज सोनी, सुरेश गदिया, मनोरमा शाह ने की।

बापूनगर स्थित पदम प्रभु दिगम्बर जैन मंदिर में आदिनाथ भगवान का अभिषेक व शान्ति धारा परीक्षित, दर्शील सेठी ने की। शांतिनाथ भगवान पर ओम प्रकाश अग्रवाल, पाश्र्वनाथ पर राकेश जैन व मोहन सेठी ने शांतिधारा की। पूनम चन्द सेठी के निर्देशन में शांतिनाथ मण्डल विधान पूजा व पांच मंगल कलश स्थापना की गई। विधान पर 120 अर्घ सम्र्पण किए। ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैन ने बताया की कोरोना वायरस से बचाव के लिए मंदिर में शांतिनाथ मंण्डल विधान की पूजा की गई। इस मौके पर अशोक पाटोदी, प्रकाश पाटनी, ताराचन्द्र झांझरी, रुपेश कासलीवाल, राकेश जैन, ताराचन्द्र अग्रवाल, कल्पना सोगानी, कमलेश सेठी, सरिता पाटोदी आदि उपस्थित थे।

सुभाष नगर स्थित नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट सचिव अरविंद अजमेरा ने बताया कि जन्म व तप कल्याणक पर विमल पाटनी ने प्रथम अभिषेक किया। कोरोना वायरस से बचाने के लिए भक्तामर महामण्डल विधान व हवन किया गया। विधान में सौधर्म इन्द्र इन्द्राणी के रूप में अशोक-शीला कांटीवाल, प्रदीप-अंजना चौधरी, त्रिलोक-लीना गोधा, रवीन्द्र-ममता कांटीवाल, सुभाष-निर्मला पाटोदी ने हिस्सा लिया। विधान महावीर अजमेरा व शांतिलाल गोधा के निर्देशन में हुआ। शाम को भक्तामर आरती विमला देवी कांटीवाल, चिरंजीलाल पाटोदी, कमला देवी ठोलिया, पदमचंद पाटोदी, मदन लाल अजमेरा, ललित पाटनी व मुकेश बाकलीवाल ने की।