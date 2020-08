भाजपा काट सकती है ठेकेदारी करने पर टिकट

कोरोना महामारी के प्रकोप से प्रदेश में स्थगित किए गए निकाय चुनाव के बाद भाजपा ने जिले में संगठनात्मक ताकत बढ़ाने के लिए नई कार्ययोजना बनाई है। प्रदेश मुख्यालय की मुहर लगने की स्थिति में पार्षद टिकट के कई दावेदारों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा, वही विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ बागी उम्मीदवारों की भी वापसी हो सकेगी। BJP may cut tickets on contractual basis in bhilwara