राज्य सरकार और नगर परिषद सभापति के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी इकाई ने शुक्रवार दोपहर में नगर परिषद के बाहर राज्य सरकार और नगर परिषद सभापति ललिता समदानी की कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन किया। नगर परिषद के बाहर ज्ञापन चस्पा किया। इस दौरान नगर परिषद के द्वार पर पुलिस के रोकने के प्रयास पर भाजपाइयों व पुलिस में कहासुनी हुई। जद्दोजहद के बाद उपसभापति सहित नगर परिषद के पार्षदों को अंदर प्रवेश दिया।

भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण डाड की अगुवाई में किए प्रदर्शन से पूर्व सभी भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता नारे लगाते हुए नगर परिषद के सामने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने नारे लिखी तख्तियां हाथों में थाम रखी थीं। राज्य सरकार की नीतियों व नगर परिषद सभापति के खिलाफ भाजपा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस शासन होने से भ्रष्टाचार, दलित अत्याचार व महिला उत्पीडन की घटनाएं बढी हैं। प्रदर्शन में बडी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक शामिल हुए।