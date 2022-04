bhilwara bjp भाजपा को वरिष्ठों की आई याद, सौंपी जिम्मेदारी

भीलवाड़ा Published: April 24, 2022 12:22:00 pm

भीलवाड़ा। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिले में कमर कस ली है। संगठन ने जिले के वरिष्ठ नेताओं को याद करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें मंडल प्रभारियों की कमान सौंपते हुए गांवों तक मंडल को मजबूत करने की मशक्कत शुरू कर दी है।

इनमें कई ऐसे भी वरिष्ठ नेता है जो कि अभी तक नजर अंदाज थे, लेकिन मंडलों के पुर्नगठन के दौरान उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी के तहत जिले के भाजपा के 39 मंडल प्रभारियों की घोषणा शनिवार को जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने की।

प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा संगठन को और गतिशील सक्रिय करने के लिए मंडल प्रभारी की घोषणा हुई। जिसके तहत भीलवाड़ा विधानसभा में सुभाष मण्डल में वेदप्रकाश खटीक,शास्त्री मण्डल. में रामचन्द्र सेन, प्रताप मण्डल में शंकर जाट व गणेश मण्डल में रामेश्वर छीपा प्रभारी नियुक्त किए गए। इसी प्रकार शाहपुरा विधानसभा में शाहपुरा नगर में धनराज गुर्जर, शाहपुरा ग्रामीण में राकेश पत्रिया, बनेडा ग्रामीण में करतार सिंह, फूलियाकलां ग्रामीण में अमित सारस्वत व रायला ग्रामीण में शिवांगी कानावत प्रभारी होंगे। आसीन्द विधानसभा में आसीन्द नगर में मुरलीधर जोशी,आसीन्द ग्रामीण में मदन भण्डारी, ब्राह्मणों की सरेरी में राजेन्द्र सरगरा, हुरडा ग्रामीण में राजासाध वैष्णव, गुलाबपुरा नगर में बाबू लाल टाक, बदनोर ग्रामीण में लोकेश खण्डेलवाल मंडल प्रभारी नियुक्त किए।

नए व पुराने चेहरे

सहाड़ा विधानसभा में सहाडा ग्रामीण में पारस जीनगर, गंगापुर नगर में अनिल चौधरी, गंगापुर ग्रामीण मेंतेजवीर सिंह चुण्डावत, रायपुर ग्रामीण में रामलाल योगी, मोखुन्दा ग्रामीण में भगवान सिंह चौहान, कारोई ग्रामीण में संजय तिवाड़ी, हमीरगढ ग्रामीण में कमल सिंह पुरावत होंगे। इसी प्रकार मांडल विधानसभा में माण्डल ग्रामीण में कल्पेश चौधरी, सुवाणा ग्रामीण में मधु शर्मा, करेड़ा ग्रामीण में अनमोल पाराशर, बागोर ग्रामीण में कन्हैया लाल खटोड़ , ज्ञानगढ ग्रामीण मेंआजाद शर्मा, मंगरोप ग्रामीण में रोशन मेघवंशी मंडल प्रभारी होंगे। जबकि माण्डलगढ़ विधानसभा में माण्डलगढ नगर में मंजू पालीवाल, माण्डलगढ ग्रामीण में शंकर लाल गुर्जर, बिजौलिया ग्रामीण में गोपाल डाड, महुआ ग्रामीण में प्रशान्त मेवाड़ा , नन्दराय ग्रामीण में उम्मेद सिंह राठौड़ मंडल प्रभारी होंगे।

सभी पर भरोसा

जहाजपुर विधानसभा के जहाजपुर नगर में रघुनन्दन सोनी, जहाजपुर ग्रामीण में शक्ति सिंह हाड़ा, शक्करगढ ग्रामीण में हीरालाल जोगी, गाडोली ग्रामीण में करण सिंह बेलवा, कोटडी ग्रामीण में दामोदर अग्रवाल व पारोली ग्रामीण में राजकुमार आंचलिया को नियुक्त किया है।

