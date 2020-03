मास्क व सेेनीटाईजर की कालाबाजारी

भीलवाड़ा।

Black marketing of masks and sanitizers in bhilwara जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिले में मास्क एवं सेनीटाईजर की अवैध बिक्री, कालाबाजारी व जमाखोरी नहीं हो। साथ ही मास्क एवं सेनीटाईजर एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कलक्टर ने आमजन से इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत कन्ट्रोल रुम के टेलीफोन नंबर 01482-233030 तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 01482-232643 पर दर्ज करा सकते है।

कैमिस्ट एसोसिएशन के साथ चर्चा

Black marketing of masks and sanitizers in bhilwara डा. खान ने बताया कि मास्क और सेनिटाइजर की कालाबजारी रोकने तथा आसानी से लोगों को उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार सुबह भीलवाड़ा डिस्ट्रीक कैमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें अध्यक्ष पवनकुमार व्यास, सचिव राकेश काबरा, उपाध्यक्ष भावेश विजयवर्गीय सहित अन्य उपस्थित थे। इन सभी से मास्क व सेनिटाइजर उपलबध कराने के निर्देश दिए गए है। इस दोरान डिप्टी सीएमएचओ डा. घनश्याम चावला, क्षय रोग प्रभारी डा. प्रकाश शर्मा, सहित अन्य डाक्टर उपस्थित थे।

केदियों का स्वास्थ्य परीक्षण

आरसीएचओ डा. सीपी गोस्वामी की उपस्थिथि में जिला कारागृह में निरूद्ध २९५ बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें से 34 बंदियों की गहनता से जांच की गई। इनमें से 15 बंदी सामान्य जुकाम, खांसी के एवं 3 बंदी सामान्य बुखार के मरीज पाए गए। १6 बंदी अन्य बीमारी से पीडित थे। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान इनमें से संदिग्ध कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं पाया गया। बंदियों को साबुन से हाथ धोने की सलाह देते हुए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी गई। मेडिकल टीम में काशीपुरी डिस्पेंसरी के डॉ. गोपाल राजोरा, कुसुमलता पालीवाल, उर्मिला व्यास, जेल डिस्पेंसरी में कार्यरत अशोक सेठिया व सिराज खान मेल नर्स उपस्थित थे। लॉयन्स क्लब रूबी की ओर से कारागृह में निरूद्ध महिला बंदियों के सिलाई मशीन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। जेल उपाधीक्षक भैरूसिहं राठौड ने आभार व्यक्त किया।