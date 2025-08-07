बनास नदी में मिला काला पानी, प्रोसेस हाउसों के खिलाफ जांच तेज

बनास नदी में दूषित व काला पानी मिलने की शिकायत के बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल सक्रिय हो गया है। मंडल की टीम ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ रोड स्थित प्रोसेस हाउस क्षेत्रों में छानबीन की, जहां उन्हें कई संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। जांच के दौरान विशेष रूप से आरएसडब्ल्यूएम, एके. स्पिनटेक्स व संगम प्रोसेस के पीछे की ओर प्रदूषित पानी की उपस्थिति दर्ज की गई है।