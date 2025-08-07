बनास नदी में मिला काला पानी, प्रोसेस हाउसों के खिलाफ जांच तेज

बनास नदी में दूषित व काला पानी मिलने की शिकायत के बाद राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल सक्रिय हो गया है। मंडल की टीम ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ रोड स्थित प्रोसेस हाउस क्षेत्रों में छानबीन की, जहां उन्हें कई संदिग्ध गतिविधियों के संकेत मिले हैं। जांच के दौरान विशेष रूप से आरएसडब्ल्यूएम, एके. स्पिनटेक्स व संगम प्रोसेस के पीछे की ओर प्रदूषित पानी की उपस्थिति दर्ज की गई है।
रात्रि गश्त बढ़ाई, सभी प्रोसेस हाउस पर कड़ी निगरानी
क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि टीम ने बीते दो दिनों में इन क्षेत्रों का सर्वे किया है। रात के समय गश्त बढ़ा दी गई है ताकि अवैध रूप से औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण की गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। सभी प्रोसेस हाउसों की निगरानी सघन कर दी गई है और संदिग्ध स्थानों से पानी के नमूने एकत्रित कर परीक्षण किया जाएगा।
2 अगस्त को सामने आया मामला
बनास नदी में काला और बदबूदार पानी बहने की सूचना पहली बार 1 अगस्त को सामने आई थी। इसके तुरंत बाद विभाग ने जांच के निर्देश दिए थे। बुधवार को भी जांच टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण जारी रखा और उन बिंदुओं की पड़ताल की जहां से नदी में काला पानी मिलने की आशंका है।
जल्द होगी दोषियों पर कार्रवाई
प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि यदि जांच में किसी भी उद्योग की संलिप्तता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, उत्पादन पर रोक अथवा लाइसेंस निरस्त करने तक की सिफारिश की जा सकती है।