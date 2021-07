सुवाणा में आवास सत्यापन की ड्यूटी से गुस्साए बीएलओ

BLO angry with the duty of housing verification in Suwana प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य चिंहित स्थाई वरीयता सूची में शामिल परिवारों की पात्रता की जांच होगी। इसके लिए संबधित विकास अधिकारियों ने वरीयता सूचियों की भौतिक सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। इधर, सुवाणा विकास अधिकारी के सुवाणा पंचायत समिति क्षेत्र के बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को सूची के भौतिक सत्यापन कार्य में लगाए जाने से विरोध के सुर भी उभर आए है।