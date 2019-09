कुण्ड में छात्र डूबा, तीसरे दिन मिला किशोर का शव, डूबने की घटनाओं में अधिकांश छात्र

बनेड़ा। कस्बे के खारिया कुण्ड में बुधवार सवा बारह बजे बनेड़ा कस्बा निवासी छात्र मुकेश तेली उम्र 17 वर्ष नहाने के दौरान डूब गया। सूचना पर पुलिस मौके पर हुईै। कुण्ड की सीढ़ियों पर युवक के कपड़े पड़े हुए हैं। छात्र के परिजन मौके पर कर विलाप कर रहे है। कुण्ड पर लोगों की भीड़ जमा है। छात्र की तलाश की जा रही है। दोपहर सवा बजे भीलवाड़ा से रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना हुई। body of teenager found on third day, most students in drowning incidents in Bhilwara

बीगोद। तीसरे दिन बुधवार को बेड़च नदी में छात्र तोसिफ हुसैन का शव तैरता हुआ मिला। गत सोमवार दोपहर को नदी के तेज बहाव में बह गए माण्डलगढ़ निवासी तोसिफ हुसैन उम्र 15 वर्ष का शव बुधवार प्रातः घटना स्थल से कुछ दूरी पर ही मिल गया। शव नदी के किनारे उल्टा पड़ा हुआ था।

मंगरोप। शहर से 15 किलोमीटर दूर मंगरोप के निकट बनास नदी में मंगलवार को दो हादसे हो गए। रेलवे में टिकट परीक्षक टीटीई तीन सहाकर्मियों के साथ पिकनिक मनाने मंगरोप पहुंचा। जहां पैर फीसलने से बनास में बह गया। एक घण्टे मशक्कत के बाद रेसक्यू टीम ने रेलकर्मी का शव निकाला। रेलकर्मियों में शोक व्याप्त हो गया। अंदाला महादेव क्षेत्र में बनास में नहाने गए मंगरोप निवासी छात्र चिराग लुहार 16 वर्ष बह गया। छह घण्टे प्रयास के बाद चिराग को निकाला जा सका। चिराग अपने साथियों के साथ बनास को देखने के लिए आया था।

रायपुर। डोडाखेड़ा में तालाब में मंगलवार को एक नाबालिग बालक की डूबने से मौत हो गई। थानाप्रभारी सुरेन्द्र गोदारा ने बताया कि छात्र मुकेश गुर्जर 13 वर्ष गांव के तालाब पर गया। वहां पैर फीसलने से डूब गया। ग्रामीण आधा घण्टे मशक्कत के बाद शव को निकाल पाए।