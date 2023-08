बालक को कुएं में उलटा कर डंडों से पीटा

भीलवाड़ा Published: Aug 24, 2023

राजस्थान में एक लाख रुपए चुराने का आरोप लगाने और जबरन चोरी करना कबूल कराने को लेकर एक होटल में बालक को बंदी बनाने और उसे कठोर यातना देने का सनसनी खेज मामला सामने आया है। जानिए समूचा घटनाक्रम.... Boy turned upside down in well and beaten with sticks

चित्तौड़गढ़ उपखण्ड के पारसोली थाना क्षेत्र में एक दस वर्षीय बालक को होटल पर बंदी बना कर चोरी का आरोप कबूल कराने के लिए कुएं में उलटा लटका कर बेरहमी से मारपीट करने का एक मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है।