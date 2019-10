विद्यालय का बहिष्कार 14 वें दिन भी जारी, जांच टीम पहुंचीं

जहाजपुर। भीलवाड़ा जिले में स्थित जहाजपुर ब्लॉक के रोजडी गांव में शिक्षा विभाग की टीम स्थानीय विद्यालय की जांच करने पहुंचीं। उल्लेखनीय है कि यहां के छात्रों ने 14 दिन से स्कूल का बहिष्कार जारी रखते हुए टैंट लगाकर ग्रामीणों के सहयोग से अध्ययन कर रहे हैं। विद्यालय में लगाए शिक्षक रोजाना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। Boycott of school continues on 14th day, investigation team reached in Bhilwara

जिला शिक्षा अधिकारी ने तीन सदस्य जांच कमेटी का गठन कर सारे घटनाक्रम की जांच करने के लिए तीन सदस्य टीम को गुरुवार को रोजडी गांव भेजा। जांच कमेटी में शामिल उच्च माध्यमिक विद्यालय पालडी के संस्थाप्रधान अवधेश शर्मा, उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनावतों की खेडी के संस्थाप्रधान सुनील कुमार देसाई व सुवाणा सीबीईओ संजयकुमार शर्मा ने ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने शिक्षक को यथा स्थान रोजडी लगाने की मांग करते हुए लिखित में मांग ज्ञापन दिया। साथ ही, शीघ्र कार्रवाई नहीं हाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी।

ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक नरेन्द्र सिंह राणावत जुलाई ने रोजडी में जुलाई में ही पदभार ग्रहण किया था। कस्बे से किसी ने शिकायत नहीं की। उनके खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर उन्हें एपीओ कर दिया गया। सीबीईओ संजय शर्मा ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट पेश की जाएगी।