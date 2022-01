bribery in bhilwara जिस जमीन का दावा हुआ, उसमें तहसीलदार ही था प्रतिवादी, घूसकाण्ड की कहानी रचकर की घुसपैठ

bribery in bhilwara पुर रोड स्थित बेशकीमती जिस जमीन का दावा कम्पनी ने किया, उसमें तहसीलदार ही प्रतिवादी था। इसलिए घूसकाण्ड की कहानी रचकर उसमें घुसपैठ की। एसीबी के पास मौजूद दस्तावेज से यह स्थिति सामने आई है।

bribery in bhilwara पुर रोड स्थित बेशकीमती जिस जमीन का दावा कम्पनी ने किया, उसमें तहसीलदार ही प्रतिवादी था। इसलिए घूसकाण्ड की कहानी रचकर उसमें घुसपैठ की। एसीबी के पास मौजूद दस्तावेज से यह स्थिति सामने आई है। करोड़ों रुपए की जमीन के दामों का अनुमान लगाकर ही तहसीलदार ने रिश्वत की कहानी रची।

Tehsildar was the only respondent in the land that was claimed, infilt