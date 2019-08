एक रात में तीन दुकानों के ताले तोड़े, एक से चुराई नगदी

आसींद। कस्बे में रविवार रात अज्ञात चोरों ने एक साथ तीन दुकानों के ताले तोड़े लेकिन जाग होने के कारण कामयाब नहीं हो सके। वही एक दुकान से कपड़े चोर नकदी ले उड़े। साकड़ा बाजार में स्थित पुखराज कुकड़ा की पूजा साड़ी दुकान का ताला तोड़ दिया लेकिन लेकिन चोर अंदर प्रवेश नहीं किया। वहीं ईश्वर कृपा क्लॉथ दुकान का ताला तोड़कर दो डंडे कपड़े के वह 2400 रुपए नगद ले गए। गांधी चौक स्थित मोतीलाल डूंगर लाल सर्राफा के दुकान का भी ताला तोड़ा। चोरी की घटना से व्यापारियों में दहशत फैल गया। Broke locks of three shops in one night, stole cash from one in Bhilwara

कस्बे वासियों ने बताया कि कस्बे में पूर्व में भी चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात व लाखों रुपए की चोरी हुई लेकिन पुलिस को आज दिन तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा तथा सफलता नहीं मिली।

आसींद सीआई सुरेश चंद्र डाबरिया मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जिसमें बाइक पर दो संदिग्ध नजर आए। बाइक पर झंडी लगी हुई थी उनको पहचानने का प्रयास किया जा रहा है।

डाबरिया ने बताया चोरी की इन घटनाओं की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है वारदात करने वालों की जांच की जा रही है। वहीं शहर और आसपास के संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। मुख्य बाजार में रात में गश्त कर रहे हैं। कर्मचारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है।