छह दुकानों के ताले तोड़े, कार व ट्रक भिड़ंत में एक की मौत

कोटड़ी। कस्बे के सदर बाजार में चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़े। दुकानों के शटर तोड़ दुकानों में रखी नगदी, सामान सहित लाखों का माल पार कर गए। सुबह भ्रमण करने वाले लोगों को घटना का पता चला। पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था की फिर पोल खुलने से स्थानीय लोगों में चोरी की इन घटनाओं से रोष व्याप्त है। कोटड़ी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें चोर कैद नजर आए हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।

शाहपुरा। जहाजपुर मार्ग पर आमली कला चौराहे के पास मुहला चौराहे पर सोमवार को

एक कार व ट्रक भिड़ंत में आमली कला निवासी रामलाल गाडरी की मौत हो गई। शव को परिजन शाहपुरा सेटेलाइट चिकित्सालय में लेकर पहुंचे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं। कस्बे में शोक छा गया।