खेत में हाईटेंशन लाइन का तार टूटा, करन्ट से किसान की मौत

भीलवाड़ा। जिले के शम्भूगढ क्षेत्र के भारलियास में शनिवार को खेत पर हाइटेंशन लाइन के टूटे तार से करन्ट लगने से एक किसान की मौत हो गई। परिजनों व ग्रामीणों ने डिस्कॉम कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हंगामा कर दिया। आसीन्द अस्पताल के बाहर आठ घण्टे प्रदर्शन किया। पुलिस व जनप्रतिनिधियों की समझाइश पर शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। Broken wire of high tension line on the farm, the farmer's death from current in Bhilwara

जानकारी के अनुसार रतनलाल भील 40 वर्ष आयु सुबह खेत पर काम कर रहा था कि उपर से गुजर रही 11 हजार केवी की लाइन का तार उसके पैर पर गिर गया। रतन की चीख सुनकर वहां काम कर रहा चचेरा भाई सांवरलाल दौडकर आया। तार छूने से सांवर 10 फीट दूर जा गिरा। रतनलाल की मौत हो गई। मौके पर ही बडी संख्या में लोग पहुंचे और बिजली आपूर्ति बंद करवाई। शम्भूगढ पुलिस पहुंचीं। परिजन डिस्कॉम अधिकारियों को मौके पर बुलाने पर अड गए और शव को उठाने से मना कर दिया। हैड कान्स्टेबल श्यामसुन्दर की समझाइश पर शव को आसीन्द मोर्चरी पहुंचाया।

लोगों ने डिस्कॉम अधिकारियों को बुलाने और मुआवजे नहीं देने तक पोस्टमार्टम करवाने से इंकार कर दिया। आसीन्द में अस्पताल के बाहर हंगामा हो गया। विधायक जब्बर सिंह सांखला, तहसीलदार सोहनलाल व डिस्कॉम के अधिशासी अभियन्ता वीरेन्द्र कुमार संचेती पहुंचे। लगभग आठ घण्टे समझाइश के बाद मुआवजे पर सहमति बनी और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।

लोगों ने आरोप लगाया कि टांसफॉर्मर पर तार इंसुलेटर के टूटने से तार हवा में ही लटक रहा था। इसके बारे में कई बार सूचना डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियन्ता व लाइनमैन को दी थी। इसके बाद भी मरम्मत करने के लिए कोई नहीं आया। लोगों ने लाइनमैन पर तार ठीक करने के बदले सुविधा शुल्क मांगने का भी आरोप लगाया।

रतनलाल भील अपने परिवार का इकलौता चिराग था। उसके तीन बेटियां व एक बेटा है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। गांव में भी शोक की लहर छा गई। Broken wire of high tension line on the farm, the farmer's death from current in Bhilwara